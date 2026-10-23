Asociaciones médicas piden garantizar anticonceptivos de emergencia a víctimas de violación

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Diversas asociaciones médicas manifestaron su preocupación ante lo que consideran un retroceso en los derechos de las víctimas de violación e hicieron un llamado a la Asamblea Legislativa para que garantice expresamente el uso de anticonceptivos de emergencia.

La Asociación de Obstetricia y Ginecología, la Asociación de Pediatría y la Fundación Pan y Amor, aclaran que la única función de la llamada pastilla del día después es retrasar la ovulación para evitar que se produzca un embarazo.

Rita Peralta, vocera de la Asociación de Obstetricia y Ginecología, explicó que “el efecto sobre el cuerpo de la mujer es que evitar o retrasa la ovulación y que, si el óvulo no se libera, no puede ocurrir la fecundación”.

De acuerdo a la experta, mientras que en el caso de que ya la mujer esté embarazada la evidencia científica indica que el embarazo va a continuar, por lo que “entre más rápido tome el medicamento después de la relación sexual en condiciones de riesgo, mejor efecto tendrá”.

El principio activo se llama levonorgestrel, el mismo que tienen algunas pastillas anticonceptivas que se venden en el país pero con una concentración más alta, y desde el 2019 existe un protocolo de la Caja y del Ministerio de Salud para otorgar el anticonceptivo de emergencia en casos necesarios.

Las organizaciones indicaron que están en toda la disposición de ofrecer asesoría técnica con criterio científico en caso de que las legisladoras lo requieran.

Los convenios internacionales, a los que Costa Rica pertenece y la misma Organización Mundial de la Salud, avalan el uso de estos anticonceptivos de emergencia y descartan que sean métodos abortivos.

Cabe señalar que de acuerdo a los datos del Poder Judicial indican que alrededor de dos terceras partes de las víctimas de violencia sexual en el país son personas menores de edad.