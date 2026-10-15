Wilmer López, Christian Bolaños y Wardy Alfaro serán los asistentes de Bryan Ruiz

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Wilmer López y Christian Bolaños se incorporan de inmediato a La Sele como asistentes de Bryan Ruiz

Wilmer López y Christian Bolaños se incorporarán de inmediato al cuerpo técnico de la Selección Nacional como asistentes de Bryan Ruiz.

La información se dio a conocer este jueves en el programa 120 Minutos, donde también se confirmó que Wardy Alfaro se sumará al cuerpo técnico a partir de enero.

Ruiz asumirá como técnico de la Tricolor con un proyecto que, en principio, se extenderá prácticamente hasta 2030.

De esta manera, el nuevo cuerpo técnico de la Selección comenzará a trabajar con López y Bolaños como asistentes, mientras que Alfaro se incorporará posteriormente.

La información se mantiene en desarrollo y se esperan más detalles sobre la conformación del equipo de trabajo de Bryan Ruiz al frente de La Sele.