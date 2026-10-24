Así se preparan los participantes de La Voz del Más Allá detrás de cámaras

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Los participantes de La Voz del Más Allá se preparan detrás de cámaras en La Uruca, San José, donde el departamento de maquillaje de Repretel inicia labores desde la 1:00 p.m. para caracterizar a todos los concursantes del programa.

La maquillista Mónica Hernández forma parte de ese equipo y detalla que los personajes con bigote, patillas y barba son los más complicados de caracterizar.

El programa se transmite todos los sábados a las 8:00 p.m. por Canal 6, con el periodista José Escalante mostrando el escenario y el trabajo de quienes están detrás de cámaras.