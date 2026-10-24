Así se preparan los participantes de La Voz del Más Allá detrás de cámaras

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Los participantes de La Voz del Más Allá se preparan detrás de cámaras en La Uruca, San José, donde el departamento de maquillaje de Repretel inicia labores desde la 1:00 p.m. para caracterizar a todos los concursantes del programa.
La maquillista Mónica Hernández forma parte de ese equipo y detalla que los personajes con bigote, patillas y barba son los más complicados de caracterizar.
El programa se transmite todos los sábados a las 8:00 p.m. por Canal 6, con el periodista José Escalante mostrando el escenario y el trabajo de quienes están detrás de cámaras.