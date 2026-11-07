Así se prepara Maricrís Rodríguez para conducir La Voz del Más Allá 

Fecha de publicación: 7 de November de 2026

Fecha de modificación: 7 de November de 2026

Maricrís Rodríguez, presentadora del programa “La Voz del Más Allá”, se prepara con dedicación para conducir la gran final del certamen.

Su rutina comienza con la búsqueda del vestuario y la concentración en el marcaje de piso y cámaras, para luego trasladarse desde el foro hasta la cabina, donde conversa con locutores e invitados.

Todo el equipo cuenta con un guion que les permite saber el orden del programa, que se transmitirá este sábado a las 8:00 p.m. por Canal 6.