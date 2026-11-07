Así se prepara Maricrís Rodríguez para conducir La Voz del Más Allá 

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Maricrís Rodríguez, presentadora del programa “La Voz del Más Allá”, se prepara con dedicación para conducir la gran final del certamen.
Su rutina comienza con la búsqueda del vestuario y la concentración en el marcaje de piso y cámaras, para luego trasladarse desde el foro hasta la cabina, donde conversa con locutores e invitados.
Todo el equipo cuenta con un guion que les permite saber el orden del programa, que se transmitirá este sábado a las 8:00 p.m. por Canal 6.