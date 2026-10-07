Así podrá preparar unos “pizza rolls” que conquistarán su mesa 

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Un enrollado de masa fermentada, salsa, queso mozzarella y pepperoni, bañado en mantequilla de ajo, da origen a los pizza rolls, la pizza que se come en bocados y que puede conquistar la mesa de cualquier hogar.

Priscila Elizondo Cantú, de La Kekotería, repostería y pan artesanal, explica qué hace que los pizza rolls sean diferentes de una pizza tradicional y qué utensilios e ingredientes se necesitan para prepararlos, detallando qué tipo de masa se utiliza y por qué debe estar fermentada.

Además, la especialista detalla cómo se estira la masa para obtener el grosor ideal y cómo se extiende la salsa para que el rollo no se humedezca.