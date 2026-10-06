Así debe dar seguimiento a una enfermedad crónica

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Quizá usted siente que ese medicamento que toma no le hace nada y que los síntomas están estancados, a pesar de seguir el tratamiento correctamente, una situación que ocurre con frecuencia cuando el organismo o la mente se adaptan a la estrategia inicial.

El Dr. José Alonso Acuña, especialista en medicina interna y director de hospitalización, explica que el cuerpo se acostumbra al compuesto y disminuye su respuesta biológica, por lo que el médico debe ajustar la dosis o rotar el fármaco.

Además, el especialista detalla que factores genéticos pueden alterar la velocidad con la que el hígado procesa el medicamento, que tomarlo con café, leche o en el horario incorrecto puede anular su efecto.