Cifras del OIJ: así afectan los homicidios a menores en Costa Rica

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó la situación del país respecto a los homicidios y, entre sus datos, reveló la cantidad de menores fallecidos a raíz de la violencia.

La cantidad de menores víctimas de homicidios

Hasta este 22 de septiembre de 2026, Costa Rica registra 595 homicidios, de los cuales 51 corresponden a este mes.

De estos, la cantidad de menores fallecidos por homicidio, según edad, son:

Menores de 1 año: 3.

Menores de 12 años: 2.

De 12 a 17 años: 30.

Adicionalmente, del total registrada, 48 corresponden a víctimas colaterales.

Por: Camila Rosales Méndez

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