Cifras del OIJ: así afectan los homicidios a menores en Costa Rica

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó la situación del país respecto a los homicidios y, entre sus datos, reveló la cantidad de menores fallecidos a raíz de la violencia.
Hasta este 22 de septiembre de 2026, Costa Rica registra 595 homicidios, de los cuales 51 corresponden a este mes.
De estos, la cantidad de menores fallecidos por homicidio, según edad, son:
Adicionalmente, del total registrada, 48 corresponden a víctimas colaterales.
Por: Camila Rosales Méndez
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