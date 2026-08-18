Tenía solo 18 años: joven madre salió en un viaje de plataforma y terminó asesinada

Una joven madre de 18 años, de apellido Ramírez, y un conductor de plataforma, de apellido Solano y de 44 años, fueron asesinados durante la madrugada de este martes en El Carmen de Cartago.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 4:25 a. m., cuando la joven regresaba a su vivienda después de finalizar su jornada laboral en San José.

Según la información preliminar, Ramírez viajaba como pasajera en un vehículo de transporte mediante una aplicación digital.

Cuando llegaron a su destino, dos sujetos que viajaban en una motocicleta se acercaron por la parte posterior del automóvil y dispararon en múltiples ocasiones.

Los proyectiles alcanzaron a la joven y al conductor.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que ambos no presentaban signos vitales cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio.

Joven asesinada era madre de una niña de 3 años

La víctima de 18 años era madre soltera y tenía una hija de apenas tres años.

De acuerdo con la información suministrada, la joven trabajaba para brindar un mejor futuro a su pequeña.

El ataque deja ahora a una niña sin su madre y vuelve a poner sobre la mesa el impacto que tienen los homicidios relacionados con disputas entre organizaciones criminales.

Conductor habría sido una víctima colateral

Las primeras informaciones apuntan a que la joven de 18 años habría sido el objetivo del ataque y que el conductor de plataforma sería una víctima colateral.

Solano habría trasladado a la mujer desde San José hasta Cartago y se encontraba realizando su trabajo cuando los sicarios ejecutaron el ataque.

Sin embargo, las autoridades judiciales deberán determinar con precisión el móvil del doble homicidio y confirmar las circunstancias que rodearon el asesinato.

La investigación también deberá establecer por qué los atacantes siguieron a las víctimas y si existía algún vínculo entre la joven y las organizaciones criminales que operan en la zona.