Asesinan a mujer embarazada a machetazos

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Una mujer embarazada de 28 años murió tras un ataque con machete en Grano de Oro, distrito de Chirripó, en Turrialba, Cartago.

El hecho también dejó a otra mujer de 50 años en condición crítica.

El reporte de atención confirmó que la víctima mortal estaba en estado de gestación.

Por ahora, la información disponible no precisa cuántas semanas de embarazo tenía.

Trasladan a otra mujer en condición crítica

Una unidad básica atendió la emergencia y el personal valoró a las dos mujeres adultas, quienes presentaban heridas provocadas por un machete.

Durante la atención, los socorristas confirmaron que la mujer de 28 años no tenía signos vitales.

Además, trasladaron a la otra paciente al Hospital William Allen, en Turrialba, debido a la gravedad de sus lesiones.

El reporte inicial no detalla qué relación existía entre ambas mujeres ni las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Escena queda a cargo del MSP

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) quedó a cargo de la escena, según la información suministrada sobre la emergencia.

Hasta el momento, los datos compartidos no incluyen la identidad de las víctimas ni información sobre personas detenidas.

Tampoco precisan quién cometió la agresión o qué habría motivado el ataque.

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