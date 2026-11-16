Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

El periodista Camilo Rodríguez falleció tras un ataque armado en la ruta 32, en el sector de Santo Domingo de Heredia, según información preliminar.

Los primeros reportes indican que, al parecer, los atacantes dispararon desde una motocicleta contra un automóvil.

Sin embargo, las autoridades todavía deben confirmar la dinámica de los hechos.

Ataque armado en la ruta 32

La información inicial señala que en la escena habría al menos ocho casquillos. Este dato permanece pendiente de confirmación oficial.

Aunque los primeros reportes apuntan a un posible sicariato, aún no existe una versión oficial sobre el móvil del crimen.

Por el momento, no se cuenta con información confirmada sobre personas detenidas ni sobre otras víctimas relacionadas con este ataque.

Noticia en desarrollo. Actualizaremos esta información conforme las autoridades brinden más detalles.