Asesinan a menor de edad tras violento ataque a balazos

Fecha de publicación: 14 de November de 2026

Fecha de modificación: 14 de November de 2026

Un ataque a balazos dejó a un menor de edad sin vida en Ceiba Este, en el distrito de Cangrejal de Acosta, San José.

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y confirmó que la víctima no presentaba signos vitales.

Según el reporte preliminar de la institución, el fallecido tenía aproximadamente 15 años.

Los socorristas lo ubicaron con impactos de bala en el tórax y la cabeza.

Cruz Roja atiende ataque a balazos en Acosta

La Cruz Roja movilizó una unidad de soporte básico para atender el incidente por arma de fuego.

Al llegar al lugar, el personal encontró al adolescente sin signos de vida, de acuerdo con la información que compartió la institución.

El reporte no precisa cuántos disparos recibió la víctima ni detalla las circunstancias del ataque.

Tampoco incluye información sobre posibles responsables o sobre lo que ocurrió antes de la emergencia.

Reporte preliminar mantiene edad por confirmar

La información disponible sitúa el hecho en Ceiba Este de Cangrejal.

Sin embargo, el balance de atención no especifica si el ataque ocurrió dentro de una vivienda o en la vía pública.

La Cruz Roja no ha facilitado la identidad del fallecido. La edad que consigna el reporte es aproximada, por lo que ese dato requiere confirmación en una actualización del caso.

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