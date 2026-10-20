Asesinan a menor de edad en la calle por negarse a pertenecer a grupo criminal

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

El asesinato de un adolescente de 17 años en Tejarcillos de Alajuelita encendió las alertas de las autoridades por el riesgo que enfrentan los menores de edad ante la disputa territorial entre grupos criminales dedicados a la venta de drogas.

El joven recibió al menos ocho disparos y murió en un hecho que las autoridades relacionan, de forma preliminar, con el conflicto entre dos agrupaciones.

¿Cuál sería la causa de muerte?

Según las hipótesis que analizan los investigadores, el adolescente habría quedado en medio de esa disputa porque no quería formar parte de ninguno de los grupos.

La situación refleja una problemática que preocupa a los cuerpos policiales: el reclutamiento de menores para las estructuras criminales y las posibles represalias contra quienes rechazan incorporarse a ellas o mantienen vínculos con personas cercanas a una banda rival.

La Policía Municipal de Alajuelita trabaja junto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para identificar sectores de interés policial y detectar situaciones que no llegan a conocimiento de las autoridades mediante denuncias formales.

Vecinos viven con temor por las balaceras

El miedo se extiende por comunidades como Tejarcillos, el precario Los Pinos y Calle La Verbena, donde los vecinos reportan constantes detonaciones, principalmente durante la madrugada.

Algunos habitantes aseguran que temen salir de sus casas durante los enfrentamientos, mientras otros relatan que las balas han ingresado a sus viviendas. Una persona contó que un proyectil impactó cerca de donde estaba, a escasos centímetros de su cabeza, durante una balacera.

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Costa Rica suma 667 homicidios

Las cifras divulgadas por el OIJ hasta este martes 20 de octubre contabilizan 667 homicidios en Costa Rica durante 2026. De ese total, 600 corresponden a hombres, 63 a mujeres y cuatro casos permanecen sin una clasificación definida.

Además, el país registra 36 menores de edad asesinados durante este año, según los datos presentados en el reporte. La cifra refleja el impacto de la violencia homicida sobre la población joven.