Asesinan a hombre en el corredor de una casa

Un hombre resultó fallecido tras ser víctima de un ataque a balazos en el corredor de una casa. Hecho ocurrió en la localidad Bristol, Matina, Limón.

Detalles del hecho

Según el informe preliminar de la Cruz Roja, la víctima, al ser abordada, presentó impactos de bala en el tórax. Se confirma sin signos vitales en la escena.

Razones del ataque en el corredor de su casa

De momento, no se manejan las razones del ataque. El Organismo de Investigación Judicial no ha dado declaraciones al respecto.

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