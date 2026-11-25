Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Una nueva balacera en Limón dejó a un hombre muerto y a una niña de 11 años herida por la espalda. Ocurrió en Barrio Pacuare.

La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte a las 2:02 p. m. y envió unidades de emergencia al lugar.

A su llegada, los cruzrojistas atendieron al hombre, quien presentaba múltiples heridas por arma de fuego. Sin embargo, fue declarado sin signos vitales en la escena.

¿Cómo está la niña?

Además del fallecido, las autoridades recibieron información sobre una menor de 11 años que también resultó herida durante el incidente.

La niña fue trasladada por medios propios a un centro médico. La Cruz Roja no brindó detalles sobre su condición de salud.

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La escena quedó a cargo de las autoridades correspondientes, que deberán investigar lo ocurrido.