Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

Una mujer fue asesinada a balazos la noche de este sábado en Hatillo 6, San José, cuando viajaba en un vehículo blanco y fue interceptada por dos sujetos que, en apariencia, se desplazaban en una motocicleta.

¿Qué se sabe sobre el ataque?

Según la información preliminar, los sospechosos dispararon en múltiples ocasiones contra el automóvil y luego huyeron del sitio.

Según trascendió, otra persona que viajaba en el vehículo resultó herida.

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La escena permanece bajo custodia policial y el paso está completamente cerrado, mientras se espera la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar las diligencias correspondientes.

De momento, no han trascendido las identidades de las víctimas ni mayores detalles sobre el móvil del ataque.