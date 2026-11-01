Asesinan a balazos a joven en el corredor de una casa

Fecha de publicación: 1 de November de 2026

Fecha de modificación: 1 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre el homicidio de un joven que murió tras recibir varios impactos de bala en la provincia de Limón.

Según la versión preliminar, la víctima se encontraba en el corredor de una vivienda cuando dos hombres llegaron en una motocicleta y, sin mediar palabra, comenzaron a dispararle.

El asesinato ocurrió cerca de la 1:15 a. m. de este domingo 1.º de noviembre, en Río Blanco de Limón.

Los sospechosos huyeron del lugar, mientras que la víctima, identificada como un joven de apellido Alfaro, de 18 años, falleció en la escena.

Por: Camila Rosales Méndez

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