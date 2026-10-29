Asesinan a balazos a hombre dentro de su casa

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Un hombre de aproximadamente 27 años murió tras recibir múltiples impactos de bala durante la madrugada de este jueves en el sector de Barrio San José, en Alajuela.

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia a las 3:20 a. m., en la urbanización La Trinidad. Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a la víctima sin signos vitales.

Sujetos en motocicleta ingresaron a la vivienda

En apariencia, dos sujetos que viajaban en motocicleta ingresaron a la casa del hombre y dispararon en varias ocasiones contra él.

El ataque acabó con la vida del joven en el lugar. La Cruz Roja desplazó una unidad de soporte de vida para atender el incidente.

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Por el momento, no trascendieron más detalles sobre las circunstancias del homicidio ni sobre la identidad de los responsables.