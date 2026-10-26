Asesinan a adolescente en Ecuador y dejan aterradora nota junto a su cabeza

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Un hecho macabro tuvo lugar en Ecuador este fin de semana. Las autoridades hallaron la cabeza de una joven de 16 años dentro de una funda negra en los exteriores de un coliseo deportivo.

La víctima fue identificada como Leslibeth Anahí García Farías. Sus restos aparecieron cerca de las 7 a. m. del sábado 24 de octubre.

Encuentran nota con amenazas

Según el reporte policial, los agentes también encontraron una nota con amenazas dirigidas a personas señaladas de proporcionar información a grupos delictivos rivales.

¿Qué decía la nota?

“Para todo el que ande sapiando a la gente copiándole a las lobas y a las mijitas lindas y a ese culi*** de niche, así va a terminar”, indica el papel.

Los investigadores analizan el mensaje para determinar si guarda relación con el asesinato de la adolescente e identificar a los posibles responsables.

La Policía informó que la menor no registraba antecedentes penales. Además, se conoció que estudiaba en un colegio de la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si la joven recibió amenazas antes de su muerte ni han establecido el móvil del crimen.

Policía busca el resto del cuerpo

Hasta el pasado domingo 25 de octubre, los agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), junto con personal de Criminalística, no habían localizado el resto del cuerpo.

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Los equipos especializados recopilaron indicios en la escena para someterlos a análisis. Estos elementos podrían ayudar a reconstruir lo sucedido y determinar quiénes estarían detrás del crimen.