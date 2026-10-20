Asamblea Legislativa rechazó en segundo debate proyecto de armonización del Sistema Eléctrico Nacional

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

La Asamblea Legislativa rechazó en segundo debate el proyecto de ley de armonización del Sistema Eléctrico Nacional, al no alcanzar los 38 votos requeridos para su aprobación.

El texto recibió el respaldo de la fracción oficialista y de la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, Abril Gordienko, pero Liberación Nacional, el Frente Amplio y Claudia Dobles votaron en contra.

Esta votación surge en medio de las diferencias entre el oficialismo y el Partido Liberación Nacional, quienes estuvieron negociando para intentar los votos necesarios.