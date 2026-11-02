Asamblea Legislativa iniciará discusión en primer debate del presupuesto nacional 2027

Fecha de publicación: 1 de November de 2026

Fecha de modificación: 1 de November de 2026

La Asamblea Legislativa inicia este lunes la discusión en primer debate del presupuesto nacional para 2027, con un plan de gastos que asciende a 12,4 billones de colones.

El Congreso debe resolver esta primera votación a más tardar el 27 de noviembre, según el mandato constitucional.

Del monto total, un 62,3 por ciento se financiaría mediante ingresos corrientes. El 37,7 por ciento restante dependerá de la colocación de deuda pública.

El segundo debate tiene como límite el 29 de noviembre.

La fecha definitiva de la votación debe realizarse antes del 30 de noviembre.

Estas fechas responden a los plazos establecidos por el mandato constitucional para la aprobación del plan de gastos.