Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

La Asamblea Legislativa archivó el proyecto de ley de armonización eléctrica durante la votación en el plenario legislativo.

La decisión de archivar la iniciativa se adoptó en la sesión de este lunes, según el informe presentado desde la Asamblea Legislativa.

Con el archivo del proyecto, la propuesta de armonización eléctrica queda descartada por el momento en el Congreso.

Álvaro Ramírez, diputado de PLN, señala que “lo que aquí pasó es archivar un proyecto que no era el mejor y vamos a insistir en una agenda nacional de reformas que va más allá de este proyecto”.