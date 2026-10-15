Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el cierre del Ministerio de Gobernación y Policía, con 48 votos a favor de los diputados presentes en la sesión.

Las autoridades señalaron que el cierre no afectará a las instituciones que actualmente dependen de esa cartera, según lo indicado durante la discusión del proyecto.

Migración y Extranjería pasará al Ministerio de Seguridad Pública, mientras que la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) quedará adscrita al Ministerio de Planificación, manteniendo ambas instituciones sus funciones y responsabilidades bajo la nueva organización.

En ese contexto, el viceministro de Seguridad, Omer Badilla, reconoció que estas medidas necesitan ordenarse con “mucho cuidado” y consideró que un plazo de 16 meses será suficiente para “hacer un trabajo objetivo” que permita “hacer un cierre completamente adecuado”.