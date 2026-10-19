Asalto termina con mujer apuñalada en vía pública

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre un suceso en el que una mujer resultó herida con arma blanca.

La versión preliminar señala que la víctima caminaba por la vía pública cuando dos hombres, en apariencia, la interceptaron para asaltarla y posteriormente la apuñalaron en el abdomen.

La agresión ocurrió en Hatillo, San José, pasadas las 7:30 p. m. de este domingo 18 de octubre.

Las autoridades judiciales identificaron a la mujer con el apellido Ramírez, de 57 años. De momento, no brindaron más información sobre su estado de salud.

Por: Camila Rosales Méndez

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