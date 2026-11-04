Menores de edad asaltan a pareja en su casa y retienen a adulto mayor

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Tres menores de edad figuran como sospechosos de un asalto en Turrialba contra una pareja de adultos mayores de nacionalidad italiana.

Según el OIJ, los sujetos también habrían obligado al hombre, de 77 años, a trasladarlos en su vehículo.

Las autoridades recibieron el reporte este martes, a las 9:30 p. m. Presuntamente, los sospechosos rompieron el sedazo de una ventana con un cuchillo e ingresaron a la vivienda.

Una vez dentro, habrían amenazado a las víctimas con un cuchillo y un machete para sustraer ropa, dinero, celulares y otros objetos.

Obligaron al adulto mayor a conducir

Posteriormente, los sujetos habrían intimidado al hombre para que condujera hasta Chitaría de Turrialba.

Al llegar, los sospechosos bajaron del automóvil. Entonces, el adulto mayor regresó a su casa y alertó a las autoridades.

Policía ubica a sospechosos del asalto en Turrialba

Tras la alerta, una patrulla de la Policía Administrativa localizó a tres sospechosos cerca de una finca.

Los agentes del OIJ encontraron y decomisaron varias pertenencias reportadas como robadas. Además, detuvieron a los menores y los remitieron a la Fiscalía Penal Juvenil.

Las víctimas no presentaban heridas ni golpes y ambas interpusieron la denuncia correspondiente. El OIJ mantiene el caso bajo investigación.

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