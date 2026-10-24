Artista boliviano lleva la cultura de su país a una exposición en Heredia

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

El artista Fermín Condori presenta en Heredia una exposición que traslada la cultura de Bolivia hasta el centro de la provincia, con obras trabajadas mediante la técnica del puntillismo.

Las creaciones del artista boliviano reúnen en un mismo espacio los elementos culturales de su país natal, ahora al alcance del público herediano.

La muestra se exhibe en el centro de Heredia y permite apreciar cómo el puntillismo construye imágenes que retratan la identidad cultural boliviana.