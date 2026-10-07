Artesano transforma árboles caídos en muebles y obras de arte

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

El artesano Hugo Alberto Fonseca transforma árboles caídos en muebles y obras de arte. Trabaja la madera de los troncos para elaborar sillas, mesas y otras piezas, mientras aprovecha las raíces para crear originales obras decorativas.

Fonseca utiliza principalmente madera de árboles derribados por tornados, a la que da una nueva vida mediante su trabajo artesanal. Cada una de sus creaciones es una pieza única.

Los interesados en conocer su trabajo pueden contactarlo para obtener más información o visitar sus redes sociales.