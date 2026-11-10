Arte en cada mirada: retratos que revelan la belleza del iris del ojo

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

El arte en cada mirada convierte el iris del ojo en una obra de arte única que resalta los colores y texturas de cada persona, gracias al trabajo de Anthony Solano.

Además, este artista y fotógrafo realiza sesiones individuales, para parejas y familias, e incluso amplía su propuesta a las mascotas con la colaboración de su esposa Paula Calvo.

Por ello, el proyecto Iris Arte Studio también elabora collares, pulseras y aretes con el iris, ofreciendo una joya para lucir con orgullo.