¡Arroz a la olla! Una receta que conquistará su mesa

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Hacer arroz en olla de barro es muy sencillo y le da un sabor tradicional único, convirtiéndolo en una receta que conquista la mesa y rescata las técnicas de cocina ancestrales.

Doña Nohemy y Patricia Obando explican qué tiene de especial cocinar con ollas de barro, cuáles son las opciones de olla disponibles y cómo se curan antes de usarlas.

Además, mencionan qué recetas se pueden hacer, qué temperatura requieren estas ollas y qué tiene de especial preparar arroz en una olla de barro.