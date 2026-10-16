¡Arroz a la olla! Una receta que conquistará su mesa

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Hacer arroz en olla de barro es muy sencillo y le da un sabor tradicional único, convirtiéndolo en una receta que conquista la mesa y rescata las técnicas de cocina ancestrales.
Doña Nohemy y Patricia Obando explican qué tiene de especial cocinar con ollas de barro, cuáles son las opciones de olla disponibles y cómo se curan antes de usarlas.
Además, mencionan qué recetas se pueden hacer, qué temperatura requieren estas ollas y qué tiene de especial preparar arroz en una olla de barro.