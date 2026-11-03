Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

La selección de Argentina ya definió su lista de convocados para enfrentar a Costa Rica y a Uruguay en la próxima fecha FIFA. La nómina albiceleste, la primera tras la despedida de Lionel Messi, no cuenta con Lautaro Martínez ni Cuti Romero por lesión, y tampoco aparecen referentes como Rodrigo de Paul, Nicolás Otamendi y Leandro Paredes, quien queda fuera por suspensión.

El técnico Lionel Scaloni mantiene una base de figuras con Emiliano Dibu Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez, al tiempo que apuesta por el recambio generacional con Nicolás Paz, Franco Mastantonio, Matías Soulé y Gianluca Prestiani.