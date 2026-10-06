Argentina prepara una despedida inolvidable para Messi: habrá más de 5 horas de sorpresas

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Argentina prepara una despedida inolvidable para Lionel Messi, con un evento de alrededor de cinco horas lleno de sorpresas en el Estadio Monumental de Buenos Aires para el capitán albiceleste.

El evento incluirá música en vivo, fuegos artificiales y una sorpresa aún desconocida para Leo Messi, mientras el partido está pactado para las 5 de la tarde hora de Costa Rica en Buenos Aires.

La despedida del capitán albiceleste se da tras 207 partidos, 125 goles y 66 asistencias, con títulos como el Mundial de Qatar, las Copas América 2021 y 2024 y la Finalísima en su carrera.