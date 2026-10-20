Aresep inicia trámite de incremento en el precio de los combustibles

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) inició el trámite de ajuste al alza en el precio de los combustibles, con aumentos que van de los 23 hasta los 89 colones por litro.

De aprobarse, la gasolina regular tendría el mayor incremento al pasar de 719 a 808 colones, mientras que la súper subiría de 764 a 806 colones.

El ajuste se resolverá hasta el 29 de octubre para comenzar a regir el día siguiente de publicarse en el diario oficial La Gaceta.