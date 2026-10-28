Aresep fortalece sus acciones de monitoreo ante el fenómeno de El Niño

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) está fortaleciendo sus acciones de monitoreo ante el fenómeno de El Niño con el fin de contribuir a la continuidad, calidad, accesibilidad y sostenibilidad de los servicios públicos en todo el territorio nacional.

Lo anterior se da luego de las alertas emitidas por la Comisión Nacional de Emergencias debido a la sequía meteorológica que afecta distintas regiones del país producto de este fenómeno climático.

Estas condiciones podrían generar presiones sobre los sistemas de agua potable, la generación eléctrica y otros servicios esenciales para la población, por lo que el objetivo es reducir posibles afectaciones para las personas usuarias.