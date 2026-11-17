Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) brindará una capacitación a los acueductos rurales de todo el país, con el fin de que los operadores aprendan a usar un sistema informático para organizar y analizar datos oficiales.

La formación está dirigida a las más de 1 200 organizaciones que administran acueductos rurales, conocidas como ASADAS.

Según la información divulgada, esta capacitación ayudará a tomar mejores decisiones, mejorar el servicio de los operadores y beneficiar a los usuarios.