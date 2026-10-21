Áreas de salud impulsan campaña para que más mujeres se realicen el Papanicolaou

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Tres áreas de salud, entre ellas la Clínica Clorito Picado, La Carpa y La León 3, se unieron con la Municipalidad de Tibás para incentivar a las mujeres a realizarse el papanicolau. La campaña se extenderá por seis semanas y busca a mujeres mayores de 20 años para los exámenes vaginales.

El director de la Clínica Clorito Picado, Carlos Salas, señaló que existe una resistencia de la mujer a hacerse el papanicolau y la mamografía. Según explicó, la mujer se preocupa por su familia, sus hijos, su esposo y sus papás, y a veces se olvida de ella misma.

Salas indicó que la situación de Tibás es similar a la de todo el país. Por eso se hizo una estrategia con la Municipalidad de Tibás y las tres áreas de salud administrativas. El objetivo es estimular a la mujer incentivando y reconociendo a aquella que se cuida por su salud. La campaña también convoca a mujeres mayores de 40 años para el tamizaje de mama.