Árbitro que dirigirá el clásico reportó a Mariano Torres por decirle “sinvergüenza”

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Pablo Camacho será el encargado de dirigir el clásico en Tibás y ya tuvo un episodio en ese tipo de duelos cuando reportó a Mariano Torres por llamarlo sinvergüenza, lo que provocó una sanción de cinco partidos para el argentino.

Aquel primer clásico de Camacho se jugó en abril de 2024 y terminó con expulsiones para Jefferson Brenes y Jonathan Moya, un penal a favor de Alajuelense y la molestia de Alexandre Guimaraes.

Dos años después, el mismo árbitro volverá a estar a cargo de un Saprissa-Alajuelense, con un balance de dos juegos, una victoria del Saprissa, un empate, 14 tarjetas amarillas, dos rojas y dos penales.