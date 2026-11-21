Fecha de publicación: 21 de November de 2026

Fecha de modificación: 21 de November de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense informó sobre un ataque con arma blanca que dejó a un hombre en condición crítica.

Según la información preliminar, este suceso se presentó a eso de las 3:39 de la mañana de este sábado 21 de noviembre, en Heredia.

La escena fue atendida por una unidad básica. La víctima presentaba heridas en el hombro, por lo que fue trasladada de emergencia al Hospital San Vicente de Paúl.

De momento, no hay una identificación del hombre ni información sobre su estado actual de salud.

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