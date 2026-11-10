Apuñalan a hombre en el pecho en San José

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial informó sobre un suceso en San José que dejó a un hombre con múltiples heridas por arma blanca.

Según indica la versión preliminar, la víctima fue abordada por otro masculino y, tras esto, se desencadenó una discusión entre ambos que terminó en la agresión.

Este suceso ocurrió a las 3:15 de la madrugada de este martes 10 de noviembre, en el sector de San Sebastián, San José.

El hombre fue identificado con el apellido Bonilla, de 43 años. Las autoridades explicaron que tenía heridas en el pecho y en la espalda, lo que provocó su traslado al Hospital San Juan de Dios.

De momento, no hay información sobre el estado actual de la víctima y el caso permanece en investigación.

Por: Camila Rosales Méndez

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