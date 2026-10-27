Aprueban aumento en pasajes de autobús de todo el país

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Los usuarios del servicio de autobús en el país deberán pagar más por sus viajes a partir de este miércoles 28 de octubre, debido a un aumento general del 6,87% en las tarifas que recién aprobó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

El ajuste también contempla un incremento en las tarifas de los taxis.

¿Cuándo entran a regir las nuevas tarifas?

En el caso de los autobuses, las nuevas tarifas comenzarán a regir este miércoles 28 de octubre, por lo que los usuarios deberán tomar en cuenta el ajuste al momento de pagar sus pasajes.

Por su parte, el aumento en las tarifas de los taxis entrará en vigencia este martes 27 de octubre.

Combustibles presionan las tarifas

Según la información suministrada, los incrementos responden al encarecimiento de los combustibles, vinculado al conflicto en Medio Oriente.

¿Cómo entender el aumento?

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Si usted paga actualmente ₡300 ahora tendrá que pagar aproximadamente ₡320. Si pagaba ₡500 le tocará pagar ₡535.