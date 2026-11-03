Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

El salario mínimo de las personas trabajadoras domésticas tendrá un aumento total del 5,88% a partir de enero de 2027.

Aprobación de ajuste en el salario mínimo de trabajadoras domésticas

El Consejo Nacional de Salarios aprobó un incremento adicional del 4,18%, que se suma al ajuste general del 1,70% para el sector privado.

Números

Por ejemplo, quienes actualmente ganan ¢268.731 al mes pasarán a recibir aproximadamente ¢284.533.

Esto representa ¢15.801 más cada mes. el nuevo monto será obligatorio a partir del primero de enero, una vez publicado el decreto en la gaceta.

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