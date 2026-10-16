Aprenda qué significa tener un punto débil en la pared abdominal

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Las hernias abdominales no se forman únicamente por un esfuerzo puntual, sino por la combinación de un punto débil previo en el cuerpo y un aumento en la presión dentro del abdomen, y la cirugía es el tratamiento definitivo para corregirlas.

El Dr. Jorge Fallas, cirujano, explica qué significa exactamente tener un punto débil en la pared abdominal, cómo se forma una hernia y qué papel cumplen las cicatrices de cirugías anteriores o el ombligo como puntos débiles.

El especialista detalla que también existe un debilitamiento natural de los tejidos debido al envejecimiento y que la tos crónica y el estreñimiento severo que obliga a hacer un esfuerzo constante pueden provocarlo.