Aprenda qué cuidados necesitan las plantas medicinales en casa

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Para tener un jardín medicinal en casa se necesita elegir un lugar con al menos seis horas de luz solar directa y preparar macetas o un espacio con tierra fértil y buen drenaje, cuidando cada planta según sus necesidades específicas.

Jorge, fitoterapeuta, recomienda mezclar tierra de jardín con compost orgánico para garantizar una nutrición equilibrada de las plantas medicinales, y regar de forma moderada manteniendo la humedad sin encharcar el sustrato.

El especialista detalla los cuidados que requieren el romero, valorado por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias; el orégano, con propiedades antimicrobianas; el tomillo, beneficioso para la salud respiratoria y digestiva; la lavanda, con múltiples beneficios relajantes; la ruda, usada para mejorar la digestión y calmar los nervios; el zacate de limón, que reduce la inflamación; y la sábila, que requiere cuidados específicos para crecer.