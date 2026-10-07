Aprenda qué contienen los hongos que pueden beneficiar nuestra salud

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Los hongos aportan nutrientes esenciales, refuerzan las defensas y mejoran la salud cerebral, convirtiéndose en auténticos superalimentos debido a su densidad nutricional y compuestos bioactivos que benefician al organismo.

Mauricio Saretto Maroto, ingeniero y cultivador de hongos, explica qué sustancias contienen los hongos que cultiva y que los hacen defensores del cuerpo, detallando que son una de las pocas fuentes alimentarias que sintetizan de forma natural vitamina D, aportan complejo B y contienen altas cantidades de selenio, potasio, fósforo, magnesio y zinc.

Además, el especialista detalla que aportan fibra prebiótica de alta calidad y aminoácidos esenciales con un aporte calórico mínimo.