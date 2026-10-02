Aprenda por qué se desgastan las rodillas a edades tempranas

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

El desgaste prematuro de las rodillas en personas jóvenes ocurre principalmente por lesiones deportivas no tratadas, sobrepeso y el uso excesivo de la articulación, y aunque la artrosis o desgaste suele asociarse a la edad avanzada, cada vez afecta a más jóvenes.

El Dr. Santiago Manzanal Quesada, ortopedista y traumatólogo, explica que el grupo de pacientes de entre 20 y 45 años se ha incrementado y que las lesiones deportivas no tratadas, esguinces mal curados, roturas del ligamento cruzado o lesiones de meniscos alteran la articulación.

El especialista detalla que al no existir una estabilidad óptima, el cartílago comienza a recibir una fricción excesiva y asimétrica, que cada kilo de peso extra multiplica la presión sobre el cartílago, que correr largas distancias en superficies duras sin preparación adecuada dobla la incidencia de esta afección, y que en pacientes jóvenes se busca la preservación articular mediante fisioterapia, control de peso y terapias para frenar el daño.