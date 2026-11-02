Aprenda por qué el dolor de espalda también puede sentirse en las piernas

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

El dolor de espalda también puede sentirse en las piernas, pero no todo malestar lumbar corresponde a una ciática.

El doctor Marco Lizano, neurocirujano, aclara que la hernia de disco, la estenosis espinal, la espondilolistesis y la inflamación del músculo piriforme proyectan molestias hacia las piernas, mientras que los cambios degenerativos y las distensiones musculares también generan dolor.

Además, el especialista diferencia la falsa ciática de los problemas vasculares y el dolor referido de la columna, y ofrece recomendaciones sobre posturas, tratamientos y cuándo es mejor operar al paciente.