Aprenda las condiciones que pueden dejarlo sin indemnización tras un accidente

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Las condiciones que pueden dejar a una persona sin indemnización tras un accidente fueron explicadas por el abogado, Belisario Solano, quien señaló que en los seguros no basta con tener un recibo de pago, pues hay que conocer qué evento está cubierto y cuáles son los límites de la póliza.

El especialista legal detalló situaciones como conducir bajo los efectos del alcohol, no tener licencia o usar el vehículo para una actividad no declarada, que pueden motivar un rechazo legítimo del reclamo por daños a terceros.

Solano también abordó las condiciones del seguro de desempleo y las tres cosas que toda persona debería revisar antes de contratar una póliza.