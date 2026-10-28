Aprenda cuándo el dolor cervical requiere atención médica

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

El dolor cervical y la presión en la nuca pueden requerir atención médica cuando dejan de ser molestias habituales asociadas al estrés y se convierten en señales de alerta.

El doctor Alexander Lin, especialista en dolor y cuidados paliativos, explica sus posibles causas, desde la tensión muscular y los problemas cervicales hasta los efectos secundarios de algunos tratamientos médicos.

El especialista advierte que síntomas como rigidez extrema, fiebre, incapacidad para acercar la barbilla al pecho o un dolor repentino e intenso, descrito como un “trueno”, requieren especial atención.