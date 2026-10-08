Aprenda cuándo debería comenzar a revisar la próstata

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Los exámenes íntimos, como las revisiones urológicas o rectales, generan vergüenza, ansiedad o miedo. El Dr. Gabriel Madriz Aguilar explica que esta es una respuesta humana común ante una situación en la que se siente vulnerabilidad, pero también hay muchos mitos alrededor.

El especialista orienta sobre la edad exacta a la que deben comenzar los hombres a revisarse la próstata y por qué no es suficiente solo hacerse el antígeno prostático.

Asimismo, detalla qué se evalúa en el tacto rectal que el laboratorio no puede ver. Además, aclara cómo se realiza el examen de próstata, si el tacto rectal duele, qué pasa si sale alterado y con qué frecuencia debe hacerse un hombre con antecedentes de cáncer.