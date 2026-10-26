Aprenda cómo se cultiva la calabaza y cómo aprovecharla en la cocina

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

El cultivo de la calabaza y su aprovechamiento en la cocina costarricense reúnen a Martín Araya y al chef Diego Zamora Hernández para descubrir los secretos de este ingrediente versátil y nutritivo.

El productor de calabaza explica las prácticas agrícolas sostenibles que garantizan un cultivo amigable con el ambiente, así como el tiempo que toma el ciclo completo desde la siembra hasta la cosecha.

El chef Zamora Hernández detalla cómo aprovechar la pulpa, las semillas, las flores y la cáscara del ayote, y recomienda métodos de cocción que resaltan su dulzor natural y cremosidad.