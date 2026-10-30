Aprenda cómo se construyen los espalderos que deslumbran en las comparsas 

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Los espalderos que deslumbran en las comparsas combinan plumas, cristales, luces y estructuras gigantes que desafían el equilibrio y convierten cada baile en un espectáculo, según explicó Luis Angulo, diseñador y propietario de la comparsa Latin Zone.

El especialista detalló las dimensiones que alcanzan los nuevos espalderos, cómo logran que una persona baile con una estructura de ese tamaño sin perder el equilibrio y qué función cumplen las plumas de gallo, avestruz y ganso en su construcción.

Además, Angulo abordó cómo incorporan lentejuelas láser, canutillos, encajes y pedrería de cristal para crear efectos visuales, el tiempo que requiere confeccionar uno de estos diseños y qué debe aprender un bailarín antes de presentarse con ellos.