Aprenda cómo influyen las reacciones de los padres en las emociones de sus hijos

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Los hijos no solo escuchan lo que sus padres les dicen, sino que también observan cómo reaccionan cuando las cosas salen mal, y ante una crisis económica, una enfermedad, una separación o una situación de inseguridad, los gestos, el tono de voz y la manera de afrontar los problemas pueden influir en cómo los niños interpretan lo que sucede.

Shamira Sequeira, psicóloga, explica qué ocurre emocionalmente con un hijo cuando percibe que sus padres están preocupados, asustados o han perdido el control ante una situación difícil.

La especialista detalla cómo puede distinguir un padre entre expresar una emoción de manera saludable y transmitirles a sus hijos una angustia que no están preparados para manejar